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На видео попало, как коляска с годовалым ребенком отлетела от удара авто

В Ярославле на видео попало, как автомобиль сбил коляску с годовалым ребенком

В Ярославле 21 марта автомобиль сбил женщину с коляской на пешеходном переходе. Об этом сообщает Telegram-канал «Ярославль».

«ДТП произошло сегодня около 11 часов 15 минут в Заволжском районе Ярославля на улице Красноборской — легковой автомобиль сбил женщину с коляской, в которой был годовалый ребенок», — говорится в сообщении.

Уличная камера запечатлела инцидент. На кадрах видно, как женщина с коляской переходит дорогу по пешеходному переходу, в этот момент ее сбивает проезжающий черный легковой автомобиль. От удара коляску отбрасывает на несколько метров. После произошедшего женщина бежит к ребенку, который оказался на проезжей части.

В министерстве здравоохранения Ярославской области сообщили, что женщина и ребенок получили ушибы. Медики оказали помощь пострадавшим на месте ДТП, от госпитализации ярославна отказалась.

По информации источника, сотрудники ГИБДД установят все причины и обстоятельства произошедшего.

Ранее в Приморье водители устроили драку на проезжей части.

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