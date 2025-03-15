Оренбуржец не смог угнать машину, поэтому сжег ее

В Оренбургской области мужчину подозревают в сожжении машины. Об этом сообщает управление МВД по региону.

Инцидент произошел в поселке Шильда. По версии правоохранителей, 20-летний местный житель решил угнать машину. Он попытался завести двигатель, но выехать со стоянки не смог. Чтобы его не поймали, подозреваемый решил сжечь транспортное средство.

«В салоне автомобиля он нашел страховой полис, который он поджег зажигалкой и вместе с ней бросил под водительское сиденье», – сообщается в публикации.

Поняв, что салон горит, он скрылся. На кадрах с места инцидента заметно, что машина полностью выгорела.

Позже сожженный автомобиль заметила его хозяйка и обратилась в полицию. Полицейские задержали мужчину.

До этого в Петербурге задержали подозреваемого в поджоге машин в автосалоне. По версии следствия, сначала он поджег Volkswagen Tayron, затем огонь перекинулся на два стоявших рядом автомобиля. Общий ущерб составил 18 миллионов рублей.

Ранее преподаватель курского вуза поджег полицейскую машину.