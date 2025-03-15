Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Оренбуржец не смог угнать машину, поэтому сжег ее

В Оренбургской области мужчину задержали за поджог автомобиля
close
Telegram-канал «Полиция Оренбуржья»

В Оренбургской области мужчину подозревают в сожжении машины. Об этом сообщает управление МВД по региону.

Инцидент произошел в поселке Шильда. По версии правоохранителей, 20-летний местный житель решил угнать машину. Он попытался завести двигатель, но выехать со стоянки не смог. Чтобы его не поймали, подозреваемый решил сжечь транспортное средство.

«В салоне автомобиля он нашел страховой полис, который он поджег зажигалкой и вместе с ней бросил под водительское сиденье», – сообщается в публикации.

Поняв, что салон горит, он скрылся. На кадрах с места инцидента заметно, что машина полностью выгорела.

Позже сожженный автомобиль заметила его хозяйка и обратилась в полицию. Полицейские задержали мужчину.

До этого в Петербурге задержали подозреваемого в поджоге машин в автосалоне. По версии следствия, сначала он поджег Volkswagen Tayron, затем огонь перекинулся на два стоявших рядом автомобиля. Общий ущерб составил 18 миллионов рублей.

Ранее преподаватель курского вуза поджег полицейскую машину.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами