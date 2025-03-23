Россиянин на Chevrolet избил таксиста и попал на видео

В Челябинске на видео попало, как водитель Chevrolet избил таксиста

В Челябинске водитель автомобиля Chevrolet избил таксиста и распылил ему в глаза перцовый баллончик. Об этом сообщает Telegram-канал «Агентство чрезвычайных новостей».

«Запись была сделана утром в микрорайоне Академ Риверсайд. Что так обидело водителя Шевроле – неизвестно. На кадрах видно, как машины останавливаются, из одной из них выходит мужчина и сразу начинает распылять баллончик в салон такси», — говорится в сообщении.

На записи с уличной камеры также видно, как злоумышленник пинает и бьет таксиста, при этом прохожие пытаются остановить мужчину.

По информации источника, челябинцы конфликтовали около пяти минут. По предварительной информации, причиной спора мог стать конфликт на дороге.

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