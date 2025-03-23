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Россиянин на Chevrolet избил таксиста и попал на видео

В Челябинске на видео попало, как водитель Chevrolet избил таксиста

В Челябинске водитель автомобиля Chevrolet избил таксиста и распылил ему в глаза перцовый баллончик. Об этом сообщает Telegram-канал «Агентство чрезвычайных новостей».

«Запись была сделана утром в микрорайоне Академ Риверсайд. Что так обидело водителя Шевроле – неизвестно. На кадрах видно, как машины останавливаются, из одной из них выходит мужчина и сразу начинает распылять баллончик в салон такси», — говорится в сообщении.

На записи с уличной камеры также видно, как злоумышленник пинает и бьет таксиста, при этом прохожие пытаются остановить мужчину.

По информации источника, челябинцы конфликтовали около пяти минут. По предварительной информации, причиной спора мог стать конфликт на дороге.

До этого сообщалось, что во Владивостоке несколько мужчин устроили драку на проезжей части. Очевидцы запечатлели инцидент на видео. На кадрах видно, как мужчины дерутся на дороге, рядом с ними на проезжей части лежит человек, которому помогают подняться.

Ранее коляска с годовалым ребенком отлетела от удара авто.

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