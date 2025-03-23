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Россияне устроили «жестокую» драку на дороге и попали на видео

В Приморье на видео попало, как водители устроили драку на проезжей части

Во Владивостоке несколько мужчин устроили драку на проезжей части. Об этом сообщает Telegram-канал «Владивосток, Приморье, Россия».

«В центре Владивостока дорожный конфликт перерос в жестокую драку. Инцидент произошел в районе Покровского парка, по предварительным данным, подрались водители легковушки и маршрутного автобуса», — говорится в сообщении.

Очевидцы запечатлели инцидент на видео. На кадрах видно, как мужчины дерутся на дороге, рядом с ними на проезжей части лежит человек, которому помогают подняться. Также на записи видно, что мужчина и женщина пытаются разнять конфликтующих, но они продолжают драться.

До этого сообщалось, что во Владивостоке пассажир трогал школьницу в автобусе. Камера, установленная в общественном транспорте, запечатлела инцидент. На кадрах видно, как мужчина падает со своего сиденья на пол, после чего поднимается и начинает трогать школьницу за ноги. Девочка пытается убрать руки злоумышленника и отвернуться, но мужчина продолжает ее трогать.

Ранее в Петербурге машина Audi сгорела дотла.

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