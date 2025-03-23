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На видео попало, как фура сбила 12-летнюю школьницу в Иркутской области

В Иркутской области на видео попало, как фура сбила школьницу

В городе Тулуне Иркутской области большегруз сбил 12-летнюю школьницу. Об этом сообщает информационное агентство «ТК Город» со ссылкой на пресс-службу Госавтоинспекции региона.

«12-летняя девочка, неожиданно выбежав на проезжую часть, попала под колеса большегруза, который не успел затормозить вовремя. Ребенок госпитализирован в больницу с травмами», — говорится в сообщении.

Уличная камера запечатлела ДТП на видео. На кадрах видно, как девочка выбегает на проезжую часть, где ее сбивает фура. Школьницу отбрасывает в сторону, а ее вещи разлетаются по проезжей части.

По информации источника, дети решили перебежать дорогу в неположенном месте, не убедившись в безопасности. При этом водитель большегруза не успел затормозить.

До этого сообщалось, что в Санкт-Петербурге 36-летний мужчина припарковался на пешеходной зоне, чтобы выгрузить габаритный груз. На это обратил внимание 57-летний петербуржец и сломал нарушителю челюсть.

Ранее в Петербурге машина Audi сгорела дотла.

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