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На видео попало, как петербуржцу сломали челюсть из-за неправильной парковки

В Петербурге мужчине сломали челюсть из-за неправильной парковки

В Санкт-Петербурге мужчина ударил водителя из-за неправильной парковки. Об этом сообщает Telegram-канал «Петербург с огоньком».

«На Октябрьской набережной в Петербурге спор о парковке закончился переломом челюсти», — говорится в сообщении.

По информации источника, 36-летний мужчина припарковался на пешеходной зоне, чтобы выгрузить габаритный груз. На это обратил внимание 57-летний петербуржец.

Уличная камера запечатлела инцидент. На кадрах видно, как мужчина ударяет нарушителя в голову. В результате конфликта водителя госпитализировали со сломанной челюстью и сотрясением мозга.

До этого сообщалось, что во Владивостоке несколько мужчин устроили драку на проезжей части. На кадрах видно, как приморцы дерутся на дороге, рядом с ними на проезжей части лежит человек, которому помогают подняться. Также на записи видно, что мужчина и женщина пытаются разнять конфликтующих, но они продолжают драться.

Ранее в Петербурге машина Audi сгорела дотла.

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