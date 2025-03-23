Массовая авария затруднила движение автомобилей на Киевском шоссе

На Киевском шоссе в районе аэропорта «Внуково» столкнулись пять автомобилей

На Киевском шоссе в районе аэропорта «Внуково» столкнулись пять автомобилей. Об этом сообщает Telegram-канал «Агентство «Москва».

«Три человека получили травмы в ДТП на Киевском шоссе в Новой Москве – на 32-м км трассы столкнулось пять автомобилей. За одним из пострадавших прилетел вертолет», — говорится в сообщении.

Telegram-канал «Новости Москва» публикует видео, снятое очевидцами. На кадрах видно, что на место ДТП прилетел медицинский вертолет. Повреждения получили несколько автомобилей. Кроме того, на место аварии прибыли экстренные службы.

Telegram-канал «Москва с огоньком» утверждает, что в районе ДТП движение автомобилей частично перекрыто. В сторону Москвы образовалась пробка длиной более двух километров.

До этого сообщалось, что в массовом ДТП в Туле пострадали девять человек. На 199-м км трассы М-2 столкнулись четыре легковых автомобиля. В результате один из водителей оказался заблокирован в машине, его вытащили спасатели.

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