Россиянин трогал школьницу в автобусе и попал на видео

Во Владивостоке на видео попало, как мужчина трогал школьницу в автобусе

Во Владивостоке пассажир трогал школьницу в автобусе. Об этом сообщает Telegram-канал «Новости Приморья и Владивостока».

«Мужчина зашел в автобус Автовокзал — Днепровская, вел себя очень подозрительно, а затем вовсе начал приставать к девочке, трогая ее руками за ноги. К слову, никто не сделал этому гоблину замечание», — рассказала мать девочки.

По ее словам, школьница теперь боится ездить в общественном транспорте.

Камера, установленная в автобусе, запечатлела инцидент. На кадрах видно, как мужчина падает со своего сиденья на пол, после чего поднимается и начинает трогать школьницу за ноги. Девочка пытается убрать руки злоумышленника и отвернуться, но мужчина продолжает ее трогать. После этого автобус останавливается, и школьница пересаживается на другое сиденье.

На записи также видно, что никто из пассажиров не обращает внимания на происходящее и не защищает девочку.

По информации источника, в настоящее время злоумышленника ищут.

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