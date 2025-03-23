Приставы не могут заставить музыкантов «Дискотеки Авария» оплатить «смешной» штраф

Приставы второй год не могут заставить музыкантов из группы «Дискотека Авария» оплатить штраф ГИБДД. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

«Общий лейбл Алексея Рыжова и Алексея Серова «Авария Энтертеймент» за прошлый год заработал около 6 млн рублей. Раньше было хуже: отчитывались примерно о двух миллионах доходов. При этом мужчины никак не могут оплатить смешной штраф ГИБДД», — говорится в сообщении.

По информации источника, штраф пришел на автомобиль их компании в 2023 году. За два года сумма увеличилась на десять тысяч рублей. Федеральной службе судебных приставов пришлось открыть исполнительное производство для взыскания долга.

Также сообщается, что у музыкантов уже были проблемы с долгами. Так, в 2018 году Алексея Рыжова не выпустили в Италию из-за долга по налогам в размере около 100 тысяч рублей.

До этого сообщалось, что судебные приставы разыскивают певца Мистера Кредо из-за автомобильных штрафов, которые он не оплачивал с 2024 года.

Ранее блогер Амиран Сардаров получил штрафы более чем на полмиллиона рублей.