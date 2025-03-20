Певца Мистера Кредо разыскивают судебные приставы

Судебные приставы разыскивают певца Мистера Кредо из-за автомобильных штрафов, которые он не оплачивал с 2024 года. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

«На Александре Махонине и его BMW только с прошлого лета висят штрафы на 40 тысяч рублей. За последние несколько месяцев к ним он добавил еще четыре — два за неправильную парковку в Москве и столько же за превышение скорости на дорогах Краснодарского края и Ростовской области», — говорится в сообщении.

По информации источника, в настоящее время певец должен около 50 тысяч рублей российской ФССП. Так, на Мистера Кредо открыли исполнительное производство, а на его автомобиль BMW наложили запрет регистрационных действий.

До этого сообщалось, что фигуристу Илье Авербуху выписали 49 штрафов за нарушение ПДД всего за два месяца. Мужчина уже за платил за нарушения 55 тысяч рублей.

Также сообщается, что штрафы фигурист получил, когда ездил на своем Range Rover Sport. При этом самым частым нарушением стало превышение скорости.

Ранее блогер Амиран Сардаров получил штрафы более чем на полмиллиона рублей.