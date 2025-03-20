Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Певца Мистера Кредо разыскивают судебные приставы

Певца Мистера Кредо разыскивают судебные приставы из-за автомобильных штрафов
close
Vk.com/i_love_mr.credo

Судебные приставы разыскивают певца Мистера Кредо из-за автомобильных штрафов, которые он не оплачивал с 2024 года. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

«На Александре Махонине и его BMW только с прошлого лета висят штрафы на 40 тысяч рублей. За последние несколько месяцев к ним он добавил еще четыре — два за неправильную парковку в Москве и столько же за превышение скорости на дорогах Краснодарского края и Ростовской области», — говорится в сообщении.

По информации источника, в настоящее время певец должен около 50 тысяч рублей российской ФССП. Так, на Мистера Кредо открыли исполнительное производство, а на его автомобиль BMW наложили запрет регистрационных действий.

До этого сообщалось, что фигуристу Илье Авербуху выписали 49 штрафов за нарушение ПДД всего за два месяца. Мужчина уже за платил за нарушения 55 тысяч рублей.

Также сообщается, что штрафы фигурист получил, когда ездил на своем Range Rover Sport. При этом самым частым нарушением стало превышение скорости.

Ранее блогер Амиран Сардаров получил штрафы более чем на полмиллиона рублей.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами