«Буйный» москвич напал с кулаками на контролера и получил наказание

Москвича приговорили к 1 году лишения свободы условно за нападение на контролера

В Москве безбилетника приговорили к одному году лишения свободы условно с таким же испытательным сроком за нападение на контролера. Об этом сообщает столичный Дептранс в своем Telegram-канале.

«В январе этого года в Косино-Ухтомском районе на маршруте 885 контролеры проверяли оплату проезда. Один из пассажиров отказался предъявлять билет и несколько раз ударил нашего сотрудника. Буйного безбилетника задержали. Приговор ему вынес Перовский районный суд», — говорится в публикации.

В Дептрансе напомнили, что нападение на контролеров предусматривает лишение свободы на срок до 10 лет.

До этого «Агентство чрезвычайных новостей» сообщило, что в Магнитогорске кондуктор дал по губам студентке за нецензурную брань.

«Конфликт попал на видео. Автор говорит, что села в трамвай №1 и на остановке «Площадь Победы» хотела оплатить проезд по студенческому тарифу. Но кондуктор пробила ей билет по полной стоимости за 40 рублей», — говорится в сообщении.

Ранее контролер автобуса обматерила мигрантов-безбилетников в Москве.