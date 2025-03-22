Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

«Буйный» москвич напал с кулаками на контролера и получил наказание

Москвича приговорили к 1 году лишения свободы условно за нападение на контролера

В Москве безбилетника приговорили к одному году лишения свободы условно с таким же испытательным сроком за нападение на контролера. Об этом сообщает столичный Дептранс в своем Telegram-канале.

«В январе этого года в Косино-Ухтомском районе на маршруте 885 контролеры проверяли оплату проезда. Один из пассажиров отказался предъявлять билет и несколько раз ударил нашего сотрудника. Буйного безбилетника задержали. Приговор ему вынес Перовский районный суд», — говорится в публикации.

В Дептрансе напомнили, что нападение на контролеров предусматривает лишение свободы на срок до 10 лет.

До этого «Агентство чрезвычайных новостей» сообщило, что в Магнитогорске кондуктор дал по губам студентке за нецензурную брань.

«Конфликт попал на видео. Автор говорит, что села в трамвай №1 и на остановке «Площадь Победы» хотела оплатить проезд по студенческому тарифу. Но кондуктор пробила ей билет по полной стоимости за 40 рублей», — говорится в сообщении.

Ранее контролер автобуса обматерила мигрантов-безбилетников в Москве.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами