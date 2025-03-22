На видео попала посадка двух коров на сиденье «Волги» жителем Владикавказа

Во Владикавказе мужчина посадил двух коров в свою «Волгу» и попал на видео

Во Владикавказе водитель посадил двух коров на заднее сиденье своей «Волги». Об этом пишет Telegram-канал Baza.

«Сначала животное никак не хотело садиться в машину, но, ловко орудуя хвостом коровы, хозяин все же запихнул ее внутрь, после чего с усилием закрыл дверь. Видео с мужчиной разлетелось в местных пабликах, хозяин «Волги» и коров стал местным героем», — говорится в публикации.

По данным Baza, у водителя в наличии есть еще один «корово-мобиль», который он использует для перевозки животных.

До этого в подмосковных Люберцах создали первый «бухаломобиль» — его уже продали за 270 тыс. рублей.

Электромобиль создал еще в 2015 году местный блогер, который любит делать из железа различные аппараты для хозяйственных нужд. Автор объявления Людмила рассказала, что электромобиль вызвал ажиотаж среди онлайн-пользователей и СМИ и уже нашел своего покупателя.

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