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Автоперекуп обманул российскую балерину на 18 млн рублей

SHOT: российская балерина Галанова потеряла 18 млн рублей из-за автоперекупа
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Photoagency Interpress/Global Look Press

Российскую балерину Екатерину Галанову обманул автоперекуп на 18 млн рублей. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

«Женщина обратилась за помощью к своему 47-летнему другу из Москвы. По просьбе Екатерины, мужчина продал ее машину за 10 млн рублей и положил деньги на свой счет. Позже танцовщица скинула ему еще 8 млн рублей и попросила его всю сумму перевести во Францию, где она собиралась потратить деньги на ремонт своей квартиры», — говорится в публикации.

Отмечается, что самостоятельно сделать переводы балерина не могла по личным причинам.

Получив деньги, друг женщины перестал выходить на связь. Екатерина подала заявление в полицию. При этом в разговоре с журналистами она назвала произошедшее «фигней» и заявила, что такого друга у нее не было.

Екатерина Галанова — экс-балерина Мариинского театра, театральный продюсер, основатель и руководитель Международного фестиваля балета Dance Open. Ей 52 года.

До этого сообщалось, что во Владикавказе по подозрению в хищении денег клиентов задержана женщина, работавшая представителем банка в автосалоне.

Для погашения займа клиенты передавали ей деньги наличными, однако подозреваемая их присваивала. От ее действий пострадали более 200 человек, а общая сумма причиненного ущерба превысила 200 млн рублей. Полиция возбудила более 50 уголовных дел по статье о мошенничестве.

Ранее в Подмосковье мужчина с бензопилой ехал отомстить жене, но заблудился на трассе.

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