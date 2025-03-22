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В Москве грузовик задавил 10-летнего ребенка

В Москве грузовик врезался в 10-летнего ребенка, движение в районе ДТП перекрыли
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Прокуратура Москвы

В Москве на Михалковской улице грузовая машина наехала на ребенка. Об этом сообщает столичная прокуратура.

В результате ДТП ребенок не выжил.

«Прокуратура Северного административного округа контролирует ход процессуальной проверки и принятие по ее результатам решения о возбуждении уголовного дела по ст. 264 УК РФ. За рулем грузового автомобиля находился 44-летний мужчина», — говорится в публикации.

По данным столичного Департамента транспорта, из-за произошедшего ДТП на Михалковской улице перекрыто движение по дублеру Б. Академической ул. в районе д. 1/51 по Михалковской ул. Кроме того, был перекрыт разворот с дублера на дублер.

До этого на МКАД оказалось заблокировано движение транспорта из-за ДТП.

«На внешней стороне 36-го км МКАД (в районе съезда №35А) произошло ДТП. На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются», — говорится в публикации Дептранс.

Ранее на Транскаме запретили движение.

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