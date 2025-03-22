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Названы автомобили, которые будут популярны весной

Весной в России самыми востребованными будут машины с пробегом до 1 млн рублей
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Depositphotos

На российском авторынке подержанные автомобили до 1 млн рублей будут самыми востребованными весной 2025 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ведущих дилеров.

«Если судить по динамике продаж новых автомобилей по трем неделям марта, то рынок весной 2025 года может просесть на 40% относительно аналогичного периода прошлого года. <...> Думаю, самыми востребованными этой весной будут недорогие автомобили с пробегом стоимостью до 1 млн рублей», — заявил гендиректор ГК «Автоспеццентр» Андрей Терлюкевич.

Генеральный директор ГК «Автодом» Андрей Ольховский добавил, что продажи машин с пробегом весной будут самыми стабильными. Эксперт считает, что изменений на рынке стоит ждать, если ЦБ будет снижать ключевую ставку и таким образом формировать долгосрочный тренд повышения активности клиентов.

Директор департамента новых автомобилей компании «Рольф» Николай Иванов также отметил, что, с точки зрения емкости, машины с пробегом — более стабильный сегмент этой весной.

Директор по продажам новых автомобилей АГ «Авилон» Ренат Тюктеев заявил, что показатель продаж весной не превысит 100 тыс. единиц в среднем за месяц.

Также стало известно, что на прошлой неделе сразу семь автопроизводителей объявили о снижении цен и крупных скидках на свои модели. Сильнее всех отличился бренд Voyah, который сделал дисконт по цене квартиры — более 3 млн рублей. Ради продаж компании готовы работать даже в убыток, говорят эксперты, однако им помогает укрепившийся рубль. Стоит ли покупать машину прямо сейчас — читайте в материале «Газеты.Ru».

Ранее в России сильно подорожал китайский лифтбек MG 6.

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