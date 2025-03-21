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В России сильно подорожал китайский лифтбек MG 6

Китайский лифтбэк MG 6 подорожал в России на 200 тысяч рублей
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В России на 200 тыс. рублей подорожал китайский лифтбэк MG 6. Об этом сообщает портал «Автоновости дня».

«Лифтбек MG 6 вышел на российский рынок в конце июня прошлого года и доступен в двух комплектациях — Comfort и Deluxe. Цены на них с учетом подорожания теперь составляют 3,1 млн и 3,2 млн рублей соответственно», - говорится в сообщении портала.

Длина MG 6 — 4659 мм, он оснащается турбомотором 1.5 мощностью 162 л.с. и семиступенчатой роботизированной коробкой передач. Среди оснащения спортивные сиденья с электрорегулировками, медиасистема с восьмидюймовым дисплеем и 18-дюймовые колесные диски. Нынешнее поколение MG6 выпускается с 2016 года, а в 2021-м году прошел его рестайлинг.

До этого стало известно, что обновленный китайский пикап Great Wall Poer обновился и подорожал в России. Рестайлинговый автомобиль появился в дилерской сети 10 марта.

Автомобиль можно купить от 3,8 млн до 4,1 млн рублей — на 250 тыс. рублей дороже дореформенной модели. Обновленная машина отличается новой радиаторной решеткой без хрома, иными бамперами и рейлингами на крыше. В салоне обновились приборная панель и мультимедийная система, а в отделке применены новые материалы.

Пикап получил новый 218-сильный бензиновый двигатель, который работает вместе с восьмиступенчатой автоматической коробкой передач.

Ранее сообщалось, что в России резко подорожали внедорожники УАЗ.

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