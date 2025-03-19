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Водителям рассказали, нужно ли проводить техническое обслуживание весной

Автоэксперты бренда Mirax назвали пять причин для проведения ТО весной
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Кирилл Брага/РИА Новости

Эксплуатация автомобиля в условиях суровой зимы может повлиять на его состояние, поэтому весной нужно провести техническое обслуживание. Об этом «Российской газете» рассказали специалисты экспертно-технического центра бренда моторных масел Mirax.

«Заботливые автовладельцы свои моторы всегда прогревают, особенно зимой. Такую привычку можно только приветствовать, но необходимо понимать, что в моточасах это тоже работа и самого силового агрегата, и моторного масла. Продвинутые автомобилисты давно рассчитывают свои интервалы между ТО исходя не из километража, а из времени работы мотора», — сообщили эксперты.

По их словам, во время прогрева в картер попадает несгоревшее топливо, которое разжижает и окисляет смазочный материал. При этом зимой увеличивается длина прогрева, что может плохо отразиться на сроке службы смазки. Кроме того, при низких температурах в моторном масле образуется конденсат, а при резком похолодании, его может появиться достаточно для ускоренного окисления смазочного материала.

Специалисты отметили, что в зимнее время конденсат и воздух быстрее накапливаются в тормозной системе, поэтому весной водителям стоит заменить соответствующую жидкость. Также эксперты сообщили, что при холодных пусках нагрузка на детали двигателя намного выше, из-за чего появляется большой объем продуктов износа, заставляя функционировать масляный фильтр.

Ранее сообщалось, что российским водителям за аккуратное вождение хотят снизить налоги.

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