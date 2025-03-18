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Россиянам рассказали, как правильно «обкатать» новую машину

Автоэксперт Ершов: в период «обкатки» нельзя перегружать автомобиль
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Dmytro Zinkevych/Shutterstock/FOTODOM

Водителям новых автомобилей следует соблюдать рекомендации по «обкатке», которые установил завод-изготовитель. Об этом «Российской газете» рассказал региональный технолог международной сети автосервисов Fit Service Константин Ершов.

«В первые месяцы владения особенно внимательно и регулярно проверяйте состояние и уровни всех технических жидкостей. Самое главное — выбрать щадящий режим работы основных агрегатов (двигатель, коробка передач)», — сообщил эксперт.

По его словам, во время «обкатки» все детали автомобиля притираются, поэтому перегружать транспорт не стоит. Кроме того, не следует допускать работу двигателя на высоких оборотах, а также надолго оставлять мотор работать в припаркованной машине.

Специалист советует чередовать нагрузку и скоростные режимы, а также избегать экстренного торможения. Для верной «обкатки» важно плавно менять частоты вращения двигателя. Ершов рекомендует после завершения такого периода заменить моторное масло, поскольку из-за притирки деталей образуется микростружка, плохо влияющая на работу мотора.

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