В Петербурге водитель решил совершить намаз на проезжей части и устроил затор

В Петербурге мужчина решил помолиться на проезжей части и заблокировал движение

Водитель легкового автомобиля уплотнил движение на бульваре Новаторов в Санкт-Петербурге, начав совершать посреди дороги молитву. Об этом сообщает Telegram-канал «Мегаполис. ДТП и ЧП. Санкт-Петербург. Питер».

«Запись была сделана в пятницу 14 марта около 15:35. Молящегося водителя и его остановившуюся «Хендэ Сонату» пришлось объезжать тем, кто собирался поворачивать с бульвара Новаторов на Дачный проспект у станции метро «Проспект Ветеранов», — говорится в сообщении канала.

Отмечается, что движение на участке, где остановка запрещена, и где без того в любое время дня собираются пробки, на время молитвы стало еще плотнее.

До этого в Санкт-Петербурге водитель автобуса решил остановиться ради молитвы. В СПб ГУП «Пассажиравтотранс» рассказали, что инцидент произошел впервые.

«Водитель работает на предприятии с сентября 2023 года. Нареканий со стороны руководства парка к нему не было. СПб ГУП «Пассажиравтотранс» благодарит пассажиров за понимание и приносит извинения за доставленные неудобства», — отметили в организации.

В «Пассажиравтотранс» пообещали провести беседу с водителями автобусов.

Ранее во Владивостоке водитель автобуса остановился на маршруте для молитвы.