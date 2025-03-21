Министру науки и высшего образования России представили отечественный электромобиль

Специалисты передовой инженерной школы Московского Политеха представили министру науки и высшего образования РФ Валерию Фалькову новый предсерийный образец отечественного электромобиля. Об этом сообщается в Telegram-канале правительства России.

В публикации отмечается, что инженеры оптимизировали подвеску автомобиля, рулевое управление и разработали несущие элементы.

В создании использовались современные IT-технологии, включая 3D-моделирование, виртуальные испытания и цифровые двойники. Благодаря этому удалось минимизировать объем дорогостоящих натурных испытаний и ускорить процесс разработки автомобиля.

До этого заместитель председателя совета директоров «Автотор Холдинг» Александр Сорокин заявил, что электромобиль категории L7 вышел на стадию изготовления предсерийной партии. По его словам, уникальность проекта заключается в комплексном подходе к импортозамещению.

В декабре 2024 года Сорокин заявил, что калининградский завод «Автотор» начнет производство электромобиля во втором-третьем кварталах 2025 года. Ориентировочная стоимость электромобиля составит один миллион рублей.

Ранее стало известно, что внедорожник Lada Niva может стать электромобилем.