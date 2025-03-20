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На видео попало, как водитель избил бегавшего по дорогам россиянина

В Улан-Удэ на видео попала драка водителя и пешехода на проезжей части

В Улан-Удэ водитель напал на мужчину, который бегал по проезжей части. Об этом сообщает Telegram-канал «Весь Улан-Удэ».

«Пешеход играл в «русскую рулетку» на дороге, провоцируя водителей. Дело закончилось дракой», — говорится в сообщении.

Очевидцы запечатлели инцидент на видео. На кадрах видно, как мужчина бегает по проезжей части и останавливается перед движущимся автомобилем. Водитель выходит из машины, начинает бить и пинать нарушителя, а после – толкает мужчину на землю.

Далее на записи видно, как нарушитель встает, продолжает бегать по проезжей части и мешать движению автомобилей. После этого двое других мужчин уводят мужчину на тротуар.

По информации источника, на место инцидента прибыли сотрудники правоохранительных органов.

До этого сообщалось, что мужчина, сбитый на огромной скорости Lexus в Москве, оказался следователем из Калуги. Пострадавший мужчина приехал в столицу в командировку. В результате ДТП он получил переломы рук и ног и был госпитализирован.

Ранее фермер из Северной Осетии посадил в «Волгу» двух коров и быка.

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