На видео попало, как водитель избил бегавшего по дорогам россиянина

В Улан-Удэ на видео попала драка водителя и пешехода на проезжей части

В Улан-Удэ водитель напал на мужчину, который бегал по проезжей части. Об этом сообщает Telegram-канал «Весь Улан-Удэ».

«Пешеход играл в «русскую рулетку» на дороге, провоцируя водителей. Дело закончилось дракой», — говорится в сообщении.

Очевидцы запечатлели инцидент на видео. На кадрах видно, как мужчина бегает по проезжей части и останавливается перед движущимся автомобилем. Водитель выходит из машины, начинает бить и пинать нарушителя, а после – толкает мужчину на землю.

Далее на записи видно, как нарушитель встает, продолжает бегать по проезжей части и мешать движению автомобилей. После этого двое других мужчин уводят мужчину на тротуар.

По информации источника, на место инцидента прибыли сотрудники правоохранительных органов.

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