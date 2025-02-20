В США расстреляли автомобильный салон Tesla

Неизвестные в городе Сейлем американского штата Орегон открыли стрельбу по окнам автосалона Tesla и разбили их. Об этом сообщает телеканал KATU.

В публикации отмечается, что участники нападения пока не задержаны. В январе этот же салон уже становился объектом поджога и актов вандализма.

Телеканал подчеркивает, что полицейские ведут расследование произошедшего, к ним присоединились сотрудники ФБР США.

В январе сообщалось, что чистая прибыль американской компании по производству электромобилей Tesla обрушилась более чем вдвое — с $15 млрд до $7,1 млрд.

Операционная прибыль предприятия рухнула на 20%, выручка от реализации электромобилей снизилась на 6%, до $77,1 млрд, а общая выручка достигла $97,7 млрд, что на 1% больше относительно показателя за год до этого.

В первой половине января стало известно, что Tesla в 2024 году сократила производство машин по сравнению с 2023-м — в 2024 году она выпустила 1,77 млн автомобилей, тогда как годом ранее производство достигало 1,85 млн электромобилей. Таким образом, в 2024 году Tesla произвела на 72,5 тыс. машин меньше, чем в 2023-м.

Ранее в Польше призвали не покупать автомобили Tesla из-за высказываний Илона Маска.