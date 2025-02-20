GAC представил в России спецверсию своего флагманского кроссовера GS8

Китайская компания GAC представила в России новую спецверсию своего флагманского кроссовера GS8 — GX Traveller. Об этом говорится в сообщении пресс-службы автопроизводителя. Цены и сроки начала продаж будут объявлены позже.

«Новая версия популярного кроссовера отличается доработанным дизайном с акцентированной внедорожной стилистикой, повышенной практичностью благодаря дополнительному грузовому боксу на пятой двери, а также максимальным уровнем оснащения», — сообщили в GAC.

Автомобиль получил внедорожный обвес, светодиодные противотуманные фары, 20-дюймовые легкосплавные, а также бокс на пятой двери. Кроме того, передние сиденья имеют функцию вентиляции.

В список опций входят кожаный салон, панорамная крыша, семь подушек безопасности, система кругового обзора, адаптивный круиз-контроль, премиальная аудиосистема Alpine.

GAC GS8 GX Traveller оснащен двухлитровым турбомотором мощностью 231 л.с., восьмиступенчатой автоматической трансмиссией Aisin и системой полного привода.

До этого стало известно, что в России стартовали продажи гибридных китайских кроссоверов Rox 01.

Автомобиль Rox Motor 01 выпускается в шестиместном и семиместном исполнении. Длина машины составляет 5050 мм, колесная база – 3010 мм. Силовая установка внедорожника представляет собой последовательный гибрид. Бензиновый двигатель 1.5 служит для подзарядки тяговой батареи, в движение машину приводят электромоторы суммарной мощностью 476 л.с. Запас хода на электротяге составляет 235 км, с учетом ДВС – 1338 км. Разгон до 100 км/ч занимает 5,5 секунды.

На Rox 01 распространяется гарантия пять лет и восемь лет на батарею. Автомобили будут стоить в России от 9,1 млн рублей и продаваться через дилерскую сеть Oting.

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