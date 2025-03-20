Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Полиция завершила проверку авто с прикрепленным свертком в Севастополе

Mash: при проверке машины у севастопольского заксобрания взрывчатки не нашли

При проверке автомобиля с прикрепленным к нему свертком в Севастополе взрывчатка не найдена. Об этом сообщает Telegram-канал Mash на волне.

«По данным Mash на волне, при проверке машины у севастопольского заксобрания взрывчатых веществ не нашли. Оцепление сняли», — говорится в сообщении канала.

До этого сообщалось, что в Севастополе у здания Законодательного собрания 20 марта был обнаружен сверток, прикрепленный к внедорожнику Range Rover.

Позже сообщалось, что машина, по предварительным данным, принадлежит сенатору Совфеда Сергею Колбину.

Сергей Колбин командовал «Беркутом» в период с 2004 по 2016 год, после чего являлся начальником Управления Федеральной службы войск Национальной гвардии РФ по Севастополю, а после — замначальника по всему Крыму. Также с 2020 года Колбин представляет Севастополь в Совете Федерации.

Ранее жительницу Крыма задержали по подозрению в госизмене.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами