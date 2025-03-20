Сверток, прикрепленный под авто, нашли у здания Заксобрания Севастополя

В Севастополе у здания Заксобрания нашли прикрепленный под авто сверток

В Севастополе у здания Законодательного собрания 20 марта был обнаружен сверток, прикрепленный к автомобилю Range Rover. Об этом сообщает департамент общественной безопасности города Севастополя в своем Telegram-канале.

«Утром во время осмотра автомобилей на площадке стоянки автотранспорта в районе ул. Ленина дом 3 (здание Заксобрания) под днищем одного из автомобилей по предварительной версии обнаружен прикрепленный сверток», — говорится в сообщении.

По информации источника, в настоящее время проводят проверочные мероприятия. Территория оцеплена.

На опубликованных в сети кадрах видно, что к зданию Заксобрания прибыли экстренные службы.

Telegram-канал SHOT утверждает, что на место также приехали взрывотехники.

До этого сообщалось, что в Крыму местную жительницу задержали по подозрению в госизмене за сбор информации о российских военных объектах по заданию разведки министерства обороны Украины. В ведомстве сообщили, что 28-летняя местная жительница вступила в один из украинских каналов в мессенджере Telegram и предложила свои услуги по сбору данных о расположении военных аэродромов.

Ранее сотрудники ФСБ в Крыму задержали уроженца Красноярска.