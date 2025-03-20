Стало известно, кому принадлежит автомобиль, к которому прикрепили сверток в Севастополе

Автомобиль, под которым нашли подозрительный сверток у Заксобрания в Севастополе, предварительно, принадлежит сенатору Совфеда Сергею Колбину. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

«55-летний Колбин находился в розыске в Незалежной за посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины и за превышение власти или служебных полномочий. Во время «Майдана» он был командиром спецподразделения «Беркут», работал в Киеве», — говорится в сообщении.

По информации источника, Сергей Колбин командовал «Беркутом» в период с 2004 по 2016 год, после чего являлся начальником Управления Федеральной службы войск Национальной гвардии РФ по Севастополю, а после — замначальника по всему Крыму. Кроме того, с 2020 года Колбин представляет Севастополь в Совете Федерации.

До этого сообщалось, что в Севастополе у здания Законодательного собрания 20 марта был обнаружен сверток, прикрепленный к автомобилю Range Rover.

Ранее жительницу Крыма задержали по подозрению в госизмене.