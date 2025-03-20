«АвтоВАЗ» модернизировал внедорожник Lada Niva Travel

Российский автопроизводитель «АвтоВАЗ» начал устанавливать на внедорожники Lada Niva Travel руль от автомобиля Granta Sport, сообщает «Лада. Онлайн».

«АвтоВАЗ» периодически меняет комплектации своих автомобилей. На этот раз продуктовые изменения затронули Lada Niva Travel с кожаным салоном. Теперь на эту версию исполнения начали ставить рулевое колесо от Granta Sport (экокожа)», — говорится в сообщении портала.

До этого «АвтоВАЗ» начал устанавливать на внедорожники Lada Niva Travel новый трехспицевый руль.

На руле отсутствует надпись Airbag, которая обычно есть на всех рулях с водительской подушкой безопасности. Помимо этого, на ободе руля имеются приливы под правильный хват.

Кроме того, «АвтоВАЗ» в течение двух лет обновит внедорожник Lada Niva Travel. Автомобиль получит новую решетку радиатора. Кроме того, внедорожник оснастят полностью светодиодными фарами.

Ранее сообщалось, что «АвтоВАЗ» выпустил новую Lada Niva Travel.