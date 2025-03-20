В России резко сократились выдачи автокредитов

НБКИ: в России в феврале на 6,2% сократилось число выданных автокредитов

В России в феврале на 6,2% сократилось число выданных автокредитов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

По данным «Известий», объем выданных россиянам кредитов на покупку автомобиля в самый короткий месяц 2025 года составил 77 млрд рублей, что является минимумом с 2023 года. Всего за месяц было выдано 62,3 тыс. таких кредитов.

Причиной такой динамики называют высокую ключевую кредитную ставку, повышенный утильсбор для импортных автомобилей и недостаток мощности российского автопрома для удовлетворения спроса, приводящий к росту цен.

До этого сообщалось, что в 2024 году самыми распространенными темами, которые встречались в поисковых запросах россиян про кредиты, стали машины (новые и б/у), образование, развитие бизнеса, строительство дома и кредит «на любые цели».

Иногда встречаются неожиданные запросы, например, пользователи задаются вопросами: «Во сколько лет можно взять кредит на охоту?» «Что делать, если приходится взять кредит на убывающую луну?» «Грех ли брать кредит на отпуск?»

Ранее доля женщин, взявших кредит на авто, выросла с 32% до 36%.