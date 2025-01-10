Женщины стали чаще брать кредиты на автомобили

«Выберу.ру»: доля женщин, взявших кредит на авто, за год выросла с 32% до 36%

За 2024 год спрос россиян на автокредиты вырос на 26% к 2023 году. При этом среди заемщиков все чаще встречаются женщины. Об этом свидетельствуют результаты исследования финансового маркетплейса «Выберу.ру», имеющиеся в распоряжении «Газеты.Ru».

В 2024 и в 2023 годах тенденции были противоположными. Если в 2023-м пик активности пришелся на первый квартал, а наименее активным был четвертый квартал, то в 2024 году, наоборот, самый низкий спрос был в начале года, а самый высокий — в конце.

Также за год изменился портрет заемщика. В 2024 году доля мужчин среди заемщиков по автокредитам снизилась с 68% до 64%, а доля женщин — выросла с 32% до 36%. Значительно увеличилось присутствие молодой аудитории: заемщики в возрасте 18–25 лет составили 15% всех заявок против 9% в 2023 году, доля клиентов 25–35 лет выросла с 16% до 22%. При этом доля людей в возрасте 35–45 лет уменьшилась с 54% до 45%, а группа 45–55 лет сократилась с 21% до 18%.

«Увеличение спроса на автокредиты в 2024 году показывает, что население воспринимает этот продукт как доступный способ приобретения нового или подержанного авто в условиях роста цен и утилизационного сбора. К тому же дополнительное влияние оказывает возвращение госпрограмм льготного кредитования. Интересно, что спрос поддерживается даже на фоне увеличения кредитных ставок. Это подчеркивает необходимость транспорта в повседневной жизни граждан и их готовность адаптироваться к экономическим реалиям», — пояснил исполнительный директор финансового маркетплейса «Выберу.ру» Ярослав Баджурак.

Он добавил, что данные свидетельствуют об устойчивом восстановлении потребительской активности россиян, что является положительным сигналом для экономики и автомобильного рынка в целом.

Исследование было проведено в январе 2025 года.

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