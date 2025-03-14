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Стало известно, какие варианты кредитов чаще всего ищут россияне

Россияне чаще всего интересуются кредитами на машину и образование
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Pormezz/Shutterstock/FOTODOM

Яндекс выяснил, как изменились за последний год цели кредитов, которые пользователи ищут в Поиске. Для этого аналитики компании изучили запросы к сервису со словами «взять кредит» или «кредит на». «Газета.Ru» ознакомилась с результатами исследования.

Самыми распространенными темами, которые встречались в запросах про кредиты, стали машины (новые и б/у), образование, развитие бизнеса, строительство дома и кредит «на любые цели».

Топ популярных запросов практически не изменился за последние годы. Кроме этих запросов, пять лет назад пользователи также искали кредит на квартиру, а десять лет назад россиян интересовали кредит на погашение и ремонт квартиры.

Сегодня пользователи упоминают и необычные варианты кредитных целей, к примеру: кредит на покупку фермы, кредит на персонального тренера, кредит на ветклинику, кредит на солнечную электростанцию.

Иногда встречаются неожиданные запросы, например, пользователи задаются вопросами: во сколько лет можно взять кредит на охоту? что делать, если приходится взять кредит на убывающую луну? и грех ли брать кредит на отпуск?

Ранее россиянам дали советы, как грамотно накопить на летний отдых.

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