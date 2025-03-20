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В России выставили на продажу ГАЗ-12 создателя советской атомной бомбы

В России продают ГАЗ-12 академика Курчатова, который создал атомную бомбу
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Maksim Ladouski/Shutterstock/FOTODOM

В России выставили на продажу раритетный ГАЗ-12 ЗИМ с пробегом 10 тыс. километров. Владелец просит за свою машину 8,9 млн рублей, сообщает «Российская газета».

«По словам столичного продавца, уникальный лимузин ранее принадлежал известному советскому академику Игорю Васильевичу Курчатову, создателю советской атомной бомбы», — говорится в сообщении издания.

Под капотом авто расположен рядный шестицилиндровый карбюраторный мотор объемом 3,5 л. и мощностью 90 л.с. Коробка передач — механическая. Привод — задний. ГАЗ-12 ЗИМ выпускался в СССР с 1949 по 1959 год и являлся первой представительской моделью Горьковского завода.

До этого стало известно, что во Владимирской области выставлен на продажу за 11,5 млн рублей автомобиль Citroen DS 1965 года выпуска.

Автомобиль, предлагающийся к продаже, представляет собой машину после первого рестайлинга. Он снабжен бензиновым мотором 1.9 мощностью 83 л.с. и механической трансмиссией. Привод у автомобиля передний.

Инновационная модель Citroen DS дебютировала на Парижском автосалоне 1955 года и спровоцировала ажиотажный спрос. Автомобиль выпускался до 1975 года. В приключенческой комедии 1964 года «Фантомас разбушевался» режиссёра Андре Гебеля главный герой скрылся от своих преследователей на Citroen DS, который трансформировался в реактивный самолёт.

Ранее сообщалось, что в России выставили на продажу редкий ВАЗ-2106.

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