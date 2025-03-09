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В России выставили на продажу редкий ВАЗ-2106

В России продают редкий ВАЗ-2106 за 500 тысяч рублей
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auto.ru

В Новосибирске на продажу выставили аутентичный ВАЗ-2106 начала 1990-х. Особенность машины — отсутствие молдингов.

«На классифайдах обнаружилась редкая модификация «шестерки» без молдингов и отверстий под них. Такие седаны выпускали в конце 1992 и начале 1993 года, причем окрашивались машины всего в четыре цвета. Причина экономии прозаична: у завода были проблемы с комплектующими», — говорится в сообщении портала.

Сейчас аутентичный ВАЗ-2106 без молдингов можно считать редкостью. За необычную «шестерку» продавец хочет выручить 500 тыс. рублей.

До этого стало известно, что во Владимирской области выставлен на продажу за 11,5 млн рублей автомобиль Citroen DS 1965 года выпуска.

Автомобиль, предлагающийся к продаже, представляет собой машину после первого рестайлинга. Он снабжен бензиновым мотором 1.9 мощностью 83 л.с. и механической трансмиссией. Привод у автомобиля передний.

Инновационная модель Citroen DS дебютировала на Парижском автосалоне 1955 года и спровоцировала ажиотажный спрос. Автомобиль выпускался до 1975 года. В приключенческой комедии 1964 года «Фантомас разбушевался» режиссера Андре Гебеля главный герой скрылся от своих преследователей на Citroen DS, который трансформировался в реактивный самолет.

Ранее сообщалось, что в Барнауле продают новый дешевый Volkswagen Polo российской сборки.

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