Четыре человека погибли в ДТП с «Газелями» в Дагестане

ТАСС: в ДТП с двумя микроавтобусами в Дагестане погибли четыре человека

В результате ДТП с участием пассажирской «Газели» и грузовой в Дагестане погибли четыре человека. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы.

«В Бабаюртовском районе на федеральной автодороге Р-215, в районе населенного пункта Львовские, пассажирская «Газель», следовавшая по маршруту Махачкала — Кизляр столкнулась с грузовой «Газелью», — сказал собеседник агентства.

По его словам, в результате произошедшего также пострадали шесть человек.

18 марта в Якутске произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автобуса и «КамАЗа», в результате которого пострадали 11 россиян. Обстоятельства аварии устанавливались.

19 марта в Кемерово произошло ДТП с участием автобуса. По предварительным данным, две женщины переходили дорогу в неположенном месте, и в какой-то момент их сбила машина. В момент аварии в салоне пассажиров не было.

Ранее петербурженка на Skoda устроила массовое ДТП с самосвалом и попала на видео.