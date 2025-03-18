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Петербурженка на Skoda устроила массовое ДТП с самосвалом и попала на видео

На видео попало массовое ДТП с самосвалом в Петербурге на ЗСД

В Санкт-Петербурге «легковушка» врезалась в самосвал на Западном скоростном диаметре (ЗСД). Об этом сообщает издание 78.ru.

«Как стало известно, женщина за рулем Skoda врезалась в самосвал, из-за чего легковушка оказалась на боку. Затем в «чеха» в свою очередь врезался Fiat, который ехал следом», — говорится в публикации.

От госпитализации женщина решила отказаться. Больше в ДТП никто не пострадал, однако в результате аварии на ЗСД образовалась серьезная пробка.

До этого на Ярославском шоссе под городом Пушкино образовался 11-километровый затор из-за перевернувшейся фуры.

«На Ярославском шоссе под Пушкино образовалась 11-километровая пробка. В среднем ряду на 34-м километре опрокинулась фура час назад. Движение в сторону области частично перекрыто», — сообщал Telegram-канал «Осторожно, Москва».

Ранее гигантская пробка в центре Москвы остановила движение авто.

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