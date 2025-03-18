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В Якутске КамАЗ влетел в автобус, 11 россиян пострадали

В ДТП с КамАЗом и автобусом в Якутске пострадали 11 россиян, среди них есть дети
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Art Konovalov/Shutterstock/FOTODOM

В Якутске произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автобуса и «КамАЗа», в результате которого пострадали 11 россиян. Об этом сообщает местное Министерство здравоохранения. Авария произошла 18 марта на перекрестке улиц Билибина и Уустаах Избекова.

«В ДТП 11 пострадавших. Службой скорой помощи семь взрослых доставлены в Республиканскую больницу №2-ЦЭМП, 4 детей в Педиатрический центр Республиканской больницы №1-НЦМ. Им оказывается вся необходимая медицинская помощь», — говорится в публикации.

Обстоятельства аварии устанавливаются.

До этого в Дагестане «КамАЗ» столкнулся с поездом на регулируемом железнодорожном переезде.

По данным ведомства, ДТП произошло 17 марта около 18:00 недалеко от села Джемикент. За рулем грузовика находился 56-летний водитель, который выехал на пути на запрещающий сигнал светофора. Там в «КамАЗ» въехал поезд, следовавший из Махачкалы в Дербент. Водитель грузовика не выжил.

Ранее на МКАД таксист мощным ударом снес людей и попал на видео.

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