В Архангельской области произошло массовое ДТП с участием 100 автомобилей

МВД: в Архангельской области около 100 машин оказались в зоне массовой аварии

На федеральной трассе М-8 в Архангельской области около 100 автомобилей оказались в зоне массовой аварии. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

«На данный момент движение перекрыто на месте ДТП на 1222-м километре федеральной автодороги М-8 «Холмогоры». На данном участке находится около 100 автомобилей», — говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что более 30 автомобилей получили повреждения в массовом ДТП.

Кроме того, в результате происшествия два человека были госпитализированы, еще двум медицинскую помощь оказали на месте.

До этого сообщалось, что в Ишимбайском районе Башкирии автомобиль Lada Niva упал с моста в реку Нугуш. На кадрах, снятых местными жителями, видно, как красный автомобиль плывет по реке. При этом волны переворачивают машину. По информации источника, автомобиль Lada Niva уже достали из воды.

Ранее новые кроссоверы Haval сгорели на автовозе в Подмосковье.