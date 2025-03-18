Lada Niva переплывала реку в Башкирии и попала на видео

В Башкирии на видео попало, как Lada Niva плыла по реке

В Ишимбайском районе Башкирии автомобиль Lada Niva упал с моста в реку. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Batash.

«Водитель, местный житель, ехал с Бурзянского района и не вписался в поворот. Его и пассажира достали из воды, а внедорожник отправился в плавание по Большому Нугушу», — рассказали очевидцы.

Telegram-канал «Новости Уфа Башкортостан» публикует видео, снятое местными жителями. На кадрах видно, как красный автомобиль плывет по реке. При этом волны переворачивают машину.

По информации источника, автомобиль Lada Niva уже достали из воды.

До этого сообщалось, что в Амурской области пенсионер слепил из снега советский автомобиль ГАЗ-69А в натуральную величину. 77-летний Юрий Потапчук из села Константиновка впервые лепил машину из снега. Пенсионер уделил внимание деталям. Так, он сделал руль, рычаги, коробки передач, решетку радиатора, приборную панель, колеса, фары и два ряда сидений.

Кроме того, мужчина уже сооружал из снега беговую дорожку своего участка, а после — начал лепить скульптуры.

Ранее «бесстрашные» олени бежали по трассе в Приморье и попали на видео.