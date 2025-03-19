Новые кроссоверы Haval сгорели на автовозе в Подмосковье, пожар попал на видео

В Подмосковье на видео попали горящие на автовозе кроссоверы Haval

В Подмосковье фура, перевозившая шесть новых автомобилей Haval, загорелась на трассе. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

«Фура с шестью новенькими Haval примерно на 18 млн рублей загорелась на трассе А108 в подмосковном Серпухове», — говорится в сообщении.

По информации источника, сначала загорелась одна из машин Haval, затем пламя перекинулось на другие автомобили. По словам водителя фуры, причиной возгорания могло стать короткое замыкание.

Очевидцы запечатлели инцидент на видео. На кадрах видно, как горят четыре автомобиля. При этом сообщается, что проезжающие мимо водители пытались помочь потушить огонь.

В настоящее время дорога оцеплена. На месте инцидента работают оперативные службы. Также известно, что пострадавших нет.

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