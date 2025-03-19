Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Новые кроссоверы Haval сгорели на автовозе в Подмосковье, пожар попал на видео

В Подмосковье на видео попали горящие на автовозе кроссоверы Haval

В Подмосковье фура, перевозившая шесть новых автомобилей Haval, загорелась на трассе. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

«Фура с шестью новенькими Haval примерно на 18 млн рублей загорелась на трассе А108 в подмосковном Серпухове», — говорится в сообщении.

По информации источника, сначала загорелась одна из машин Haval, затем пламя перекинулось на другие автомобили. По словам водителя фуры, причиной возгорания могло стать короткое замыкание.

Очевидцы запечатлели инцидент на видео. На кадрах видно, как горят четыре автомобиля. При этом сообщается, что проезжающие мимо водители пытались помочь потушить огонь.

В настоящее время дорога оцеплена. На месте инцидента работают оперативные службы. Также известно, что пострадавших нет.

До этого сообщалось, что на Можайском шоссе в Москве произошла автомобильная авария, движение транспорта затруднено на один километр. В дептрансе водителям посоветовали искать пути объезда проблемного участка дороги.

Ранее сообщалось, что пропавшая школьница из Ачинска одна приехала на кладбище.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами