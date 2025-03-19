Перекрыто движение по Крымскому мосту

Движение автомобилей по Крымскому мосту остановлено, сообщается в Telegram-канале «Крымский мост: оперативная информация».

«Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто. Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности», — отмечается в сообщении.

О причинах закрытия движения не сообщается.

До этого в Северодвинске Архангельской области произошло массовое ДТП на мосту, в котором столкнулось более 15 автомобилей. Массовая авария случилась во время ветра и снегопада. Сначала столкнулись три автомобиля, затем в них начали врезаться другие машины.

Ранее на видео попал момент наезда на пешехода в Москве.