«Царь-авария»: завал из машин на мосту образовался в Северодвинске

В Архангельской области при ДТП с 15 машинами возник завал на мосту

В Северодвинске произошла массовая авария с участием более 15 автомобилей. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

«Царь-авария в Северодвинске — там из-за непогоды столкнулись больше 15 авто. Массовое ДТП произошло на Ягринском мосту», — отмечается в публикации.

По данным Baza, в аварии получила травмы женщина. Еще один человек был зажат в автомобиле, а затем спасен. О его состоянии не сообщается.

Из-за плохой погоды на мосту сначала столкнулись три автомобиля, затем в них стали врезаться другие машины. На видеозаписи с последствиями ДТП видно, что на мосту находится более десятка разбитых автомобилей, включая машину скорой помощи, легковые седаны и кроссоверы. Некоторые из машин навалились на ограждения. Мимо них идут люди. В районе места массовой аварии дует сильный ветер и идет снег.

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