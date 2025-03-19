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Россиянам назвали четыре причины для техобслуживания нового автомобиля из автосалона

«Авилон» перечислил четыре причины сделать нулевое ТО на автомобиле
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Shutterstock/Gorodenkoff

От нулевого техобслуживания (ТО) зависит долговечность и надежность автомобиля, сообщил «Газете.Ru» директор департамента сервиса и запасных частей «Авилон Tank» Игорь Боярский. Больше всего эта процедура необходима для двигателя, уточнил он.

«После сборки мотора внутри остается много металлической стружки. Она попадает в масло и другие технические жидкости, что может нарушить работу агрегата. Нулевое ТО включает замену масла и фильтров, что позволяет удалить такие загрязнения», — сказал эксперт.

Также, в первые сотни километров пробега происходит естественный процесс обкатки, при котором поверхности деталей притираются друг к другу. В результате в масле появляются мелкие частицы износа. Замена масла помогает удалить их и обеспечить чистоту в двигателе, отметил специалист.

Кроме того, при нулевом ТО можно выявить заводские дефекты, которые были упущены при предпродажной подготовке автомобиля.

Также, некоторые автопроизводители рекомендуют проводить нулевое ТО в рамках гарантийного обслуживания. Если проигнорировать эту процедуру, в случае поломки возникнут сложности с гарантийным ремонтом.

Оптимальный пробег для нулевого ТО с бензиновым двигателем — от 1 тыс. до 1,5 тыс. километров. Для дизельных силовых агрегатов или турбированных моторов такая процедура может потребоваться раньше — уже на 0,5-1 тыс. километрах пробега, сказал Боярский.

Ранее россиянам рассказали, почему масло в двигателе пахнет бензином.

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