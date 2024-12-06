Россиянам рассказали, как проверить пробег при покупке подержанного автомобиля

При покупке подержанной машины следует учитывать ее пробег, поскольку эти данные могут значительно повлиять на состояние и стоимость автомобиля. Об этом сообщает журнал «За рулем».

При выборе подержанного автомобиля стоит изучить историю его эксплуатации, техническое состояние, а также сравнить возраст и пробег машины. Чтобы точно узнать, сколько проехал автомобиль, нужно изучить сервисную книжку и документы, а также проверить историю машины через VIN-номер, что поможет выявить возможные расхождения в пробеге и узнать о ДТП. Если автомобиль современный, то в этом поможет компьютерная диагностика, которая выявит расхождения между показаниями одометра и реальными данными.

Не лишним будет проверить состояние ремней и свечей зажигания, а также — двигатель на наличие посторонних шумов, вибраций, утечек масла. Журнал «За рулем» советует обратить внимание на состояние рулевого колеса, педалей, сидений, рукоятки рычага коробки передач, так, чрезмерный износ для заявленного пробега является признаком возможной его скрутки.

Ранее в Госдуме предложили ужесточить наказание для автоподставщиков.