Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Названы самые востребованные цвета подержанных автомобилей в России

Likvi: чаще всего россияне покупают подержанные авто черного и белого цветов

close
Depositphotos

Самыми востребованными у россиян являются автомобили черных, белых и серых оттенков. Об этом рассказали «Известиям» аналитики проекта Likvi.com.

В 2024 году 75% приобретенных россиянами автомобилей — черного, серого и белого цветов, остальные 25% — синие, серебряные, красные, зеленые и коричневые. Реже всего на российских дорогах можно встретить желтые и оранжевые машины.

По данным специалистов, в 2024 году средняя цена поддержанного автомобиля в России составила 2,2 млн рублей, это почти в два раза больше, чем два года назад (1,2 млн рублей). Сообщается, что при покупке машины водители чаще всего обращают внимание на год выпуска и пробег, так, чаще всего продаются автомобили с пробегом от 71 тыс. до 127 тыс. километров, а также возрастом 10 лет.

Аналитики отметили, что вероятность продажи на онлайн-сайтах повышают качественные фотографии автомобиля, поскольку они влияют на количество просмотров. Также покупателям важно детально узнать о ремонте и обслуживании машины, поэтому в своих объявлениях продавцам следует подробно расписывать информацию об этом.

Ранее россиянам раскрыли новую мошенническую схему при продаже автомобиля.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами