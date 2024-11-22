Названы самые востребованные цвета подержанных автомобилей в России

Самыми востребованными у россиян являются автомобили черных, белых и серых оттенков. Об этом рассказали «Известиям» аналитики проекта Likvi.com.

В 2024 году 75% приобретенных россиянами автомобилей — черного, серого и белого цветов, остальные 25% — синие, серебряные, красные, зеленые и коричневые. Реже всего на российских дорогах можно встретить желтые и оранжевые машины.

По данным специалистов, в 2024 году средняя цена поддержанного автомобиля в России составила 2,2 млн рублей, это почти в два раза больше, чем два года назад (1,2 млн рублей). Сообщается, что при покупке машины водители чаще всего обращают внимание на год выпуска и пробег, так, чаще всего продаются автомобили с пробегом от 71 тыс. до 127 тыс. километров, а также возрастом 10 лет.

Аналитики отметили, что вероятность продажи на онлайн-сайтах повышают качественные фотографии автомобиля, поскольку они влияют на количество просмотров. Также покупателям важно детально узнать о ремонте и обслуживании машины, поэтому в своих объявлениях продавцам следует подробно расписывать информацию об этом.

Ранее россиянам раскрыли новую мошенническую схему при продаже автомобиля.