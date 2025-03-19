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Названа дата начала продаж спорт-седана GAC Empow в России

Спортивный седан GAC Empow появится у российских дилеров 24 марта
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GAC

Новый спорт-седан GAC Empow официально появится в продаже в России 24 марта 2025 года, сообщает пресс-служба компании. Тогда же будет объявлена и цена новинки.

Длина GAC Empow составляет 4700 мм, ширина — 1850 мм, высота — 1432 мм. Колесная база равна 2736 мм. В салоне установлены два 10,3-дюймовых экрана, есть протоколы подключения CarPlay и HiCar. Автомобиль оснащается 1,5-литровым турбомотором мощностью 170 л.с. и «роботом».

Кузов GAC Empow будет представлен в четырех цветах: черном, сером, белом и серебристом. Автомобиль предложат в двух комплектациях — базовой GS и расширенной GL (S-style).

До этого компания GAC представила в России новую спецверсию своего флагманского кроссовера GS8 — GX Traveller. Цены и сроки начала продаж будут объявлены позже.

Автомобиль получил внедорожный обвес, светодиодные противотуманные фары, 20-дюймовые легкосплавные, а также бокс на пятой двери. Кроме того, передние сиденья имеют функцию вентиляции.

Ранее были названы четыре минуса кроссовера Subaru Outback шестого поколения.

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