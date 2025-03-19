Названы четыре минуса кроссовера Subaru Outback шестого поколения

Автомобильный эксперт журнала «За рулем» Александр Виноградов рассказал о минусах Subaru Outback шестого поколения.

«Надо внимательно следить за скоростью: глазом не успеешь моргнуть, как выйдешь за пределы лимита и словишь камеру. А еще надо следить за уровнем топлива – на загородном шоссе Outback берет около 9 л/100 км. Немало!» — сказал Виноградов.

По словам эксперта, у автомобиля появился новый режим трансмиссии «глубокий снег/грязь». Правда, хорошая работа полного привода и приличный клиренс смазываются большими свесами и выступающей «губой» переднего бампера.

До этого автоэксперт Сергей Зиновьев назвал плюсы подержанного кроссовера Changan CS35 Plus.

«Мотор 1.6 л. – атмосферный, но с непосредственным впрыском. Машин с МКП мало, большинство — с гидроавтоматом Aisin TF-73SC, его относят к числу неубиваемых. Возможно, это лучший дуэт в выборке», — отметил эксперт.

По словам специалиста, до 80–100 тыс. километров не ломается ничего, лишь регулярно сбоит электроника. Подвеска стойкая, головной свет отличный.

Ранее были названы пять плюсов китайского седана Changan Alsvin.