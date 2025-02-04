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В Воронеже таксист год обворовывал спящих пассажиров

В Воронеже таксист, грабивший спящих пассажиров, получил три года колонии
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Shutterstock

В Воронеже осудили сотрудника службы такси, который ограбил восемь пассажиров и украл у них более одного миллиона рублей. Об этом сообщает УМВД региона.

По данным следствия, 28-летний таксист год грабил пассажиров. Мужчина дожидался момента, когда клиенты заснут на заднем сиденье, снимал блокировку с их мобильных телефонов, а затем переводил денежные средства на свою банковскую карту, а также оформлял кредиты.

Кроме того, злоумышленник похищал золотые украшения. Обвиняемый успел обокрасть восемь человек, общая сумма ущерба составила 1,2 млн рублей. В отношении подозреваемого было возбуждено уголовное дело, приговором суда ему назначено наказание в виде трех лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

До этого сообщалось, что в Выборгском районе Ленинградской области пассажир напал на водителя такси, отобрал у мужчины выручку и избил. Водитель ЯндексТакси завершал поездку, когда на него набросился пассажир, отказавшийся платить. Он украл из салона деньги, 61-летний таксист вышел из авто, тогда злоумышленник дважды ударил его кулаком по голове и скрылся. Нападавший объявлен в розыск. Возбуждено уголовное дело о грабеже с применением насилия.

Ранее в Москве таксист-мигрант отравил 40 человек.

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