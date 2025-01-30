В Москве таксист-мигрант отравил 40 человек

В Москве таксист-мигрант Рахман Сулейманов, которого осудили на 10 лет колонии, мог отравить до 40 человек. Об этом «КП» сообщила следователь по особо важным делам следственного управления по ВАО ГСУ СК России по столице Алла Морозенко.

В 2020 году 38-летнего таксиста задержала полиция. По данным следствия, Сулейманов воспользовался нетрезвым состоянием пассажира-полицейского, ввел ему психотропные вещества, ограбил и вывез в безлюдное место, где и оставил. Пострадавший не выжил. Впоследствии Сулейманов заявил, что некоторым пассажирам он давал «снотворное», потому что те якобы неадекватно себя вели.

Следователь заявила, что в ходе анализа дела обнаружила порядка 40 аналогичных нераскрытых преступлений, когда в крови граждан находили алкоголь и препарат, которым обычно травил своих пассажиров таксист. По словам Морозенко, она уверена, что в не менее чем в пяти эпизодах виноват Сулейманов, однако доказать это уже невозможно. Фигуранта же осудили только по трем эпизодам.

На родине у Сулейманова осталась жена и четверо детей. Там же он несколько раз был осужден за кражи. При этом в России таксист женился на женщине из Саратовской области. В 2017 он арендовал машину и начал таксовать.

До этого в Москве водитель такси отобрал золотой крест у пассажира и высадил его на полпути.

По предварительной информации, инцидент произошел 28 января в центре города. Заказавший такси москвич был недоволен ошибками, которые, как ему показалось, водитель совершил во время движения. На улице Маросейка он, не доехав до конца маршрута, попросил его высадить, в ответ таксист стал требовать двойную плату.

Ранее лже-таксисты стали оформлять кредиты на пьяных россиян.