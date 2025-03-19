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Россиянам назвали популярные авто с пробегом, которые можно купить за 1,5 млн рублей

«Автостат» назвал пять популярных авто с пробегом за 1,5 млн рублей
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Toyota

В России можно купить трехлетний автомобиль Chery Tiggo 4 за 1,5 млн рублей. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат».

«Средняя цена подержанного легкового автомобиля в феврале 2025 года составила 1 млн 483 тыс. рублей», — сообщают эксперты агентства «Автостат».

По их словам, этот показатель уменьшился по сравнению с январем 2025 года. Кроме того, специалисты назвали пять популярных по количеству объявлений автомобилей, которые в конце февраля стоили 1,5 млн рублей.

Эксперты отметили, что за такую стоимость можно было приобрести пятилетнюю машину Kia Rio, а также шестилетний Renault Duster, семилетний Renault Kaptur и восьмилетнюю Toyota Corolla. При этом среди «молодых» автомобилей в ценовой группе около 1,5 млн рублей лидирующие позиции заняла трехлетняя машина Chery Tiggo 4.

До этого сообщалось, что марка Kaiyi объявила о снижении рекомендованных розничных цен на свои автомобили.

Ранее сообщалось, что китайские шины заняли доминирующее положение в России.

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