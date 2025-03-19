Китайские шины заняли доминирующее положение в России

Продажи новых легковых шин выросли на 23% в прошлом году, по сравнению с 2023 годом, а продукция китайских брендов заняла 70% рынка. Об этом рассказал генеральный директор АО «Кордиант» Вадим Володин на пресс-конференции компании на заводе Gislaved в Ульяновске.

«Мы видим активную экспансию китайских брендов на российском рынке шин: по итогам прошлого года они заняли более 70% рынка», — рассказал он.

По словам Володина, за прошлый год в России было продано 56,4 млн новых легковых шин. При этом в настоящее время компания работает над увеличением объемов производства покрышек на заводах в Омске, Ярославле, Калуге и Ульяновске. В 2025 году планируется начать выпуск шин размерностью 22 дюйма, а также занять 14–15% рынка новых шин.

До этого сообщалось, что в России появится новый автомобильный бренд Jeland. Завод «АГМ» задекларировал два новых автомобиля. Ими стали Jeland 35T и Jeland 42T. В скором времени на эти модели должны получить одобрения типа транспортного средства.

Ранее сообщалось, что в России с огромными скидками распродают автомобили Kaiyi.