Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В России с огромными скидками распродают автомобили Kaiyi

Автомобили Kaiyi подешевели в России на 574-951 тысячу рублей
close
KAIYI

Марка Kaiyi объявила о снижении рекомендованных розничных цен на свои автомобили, сообщает портал «Автоновости дня».

Так, в частности, седан Kaiyi E5 2024 года теперь стоит от 1,35 млн рублей в базовой комплектации Standard с механической коробкой передач — на 765 тыс. рублей дешевле, чем раньше.

Компактный кроссовер Kaiyi X3 в доступной комплектации Comfort можно купить теперь от 1,45 млн рублей (-788 тыс. рублей).

Цены на флагманский кроссовер Kaiyi X7 с 1,6-литровым мотором в базовой версии стартуют от 2,42 млн рублей (-574 тыс. рублей). Минимальный ценник на Kaiyi X7 с более мощным 2,0-литровым двигателем в комплектации Luxury снизился на 951 тыс. рублей — до 2,52 млн рублей.

По итогам февраля 2025 года Haval Jolion стал самым популярным кроссовером на российском автомобильном рынке. Всего было продано за последний месяц зимы 3,77 тыс. машин.

На втором месте находится Chery Tiggo 7 Pro Max, который в прошлом месяце выбрали 3,6 тыс. россиян. Третье место занимает Lada Niva Travel (2,77 тыс. ед.).

Ранее сообщалось, что в России сильно подешевели автомобили BAIC.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами