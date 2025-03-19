В России с огромными скидками распродают автомобили Kaiyi

Автомобили Kaiyi подешевели в России на 574-951 тысячу рублей

Марка Kaiyi объявила о снижении рекомендованных розничных цен на свои автомобили, сообщает портал «Автоновости дня».

Так, в частности, седан Kaiyi E5 2024 года теперь стоит от 1,35 млн рублей в базовой комплектации Standard с механической коробкой передач — на 765 тыс. рублей дешевле, чем раньше.

Компактный кроссовер Kaiyi X3 в доступной комплектации Comfort можно купить теперь от 1,45 млн рублей (-788 тыс. рублей).

Цены на флагманский кроссовер Kaiyi X7 с 1,6-литровым мотором в базовой версии стартуют от 2,42 млн рублей (-574 тыс. рублей). Минимальный ценник на Kaiyi X7 с более мощным 2,0-литровым двигателем в комплектации Luxury снизился на 951 тыс. рублей — до 2,52 млн рублей.

По итогам февраля 2025 года Haval Jolion стал самым популярным кроссовером на российском автомобильном рынке. Всего было продано за последний месяц зимы 3,77 тыс. машин.

На втором месте находится Chery Tiggo 7 Pro Max, который в прошлом месяце выбрали 3,6 тыс. россиян. Третье место занимает Lada Niva Travel (2,77 тыс. ед.).

Ранее сообщалось, что в России сильно подешевели автомобили BAIC.